الأسهم القيادية تهبط في بورصة الكويت والمؤشر الرئيسي يرتفع

0955 جمت - هبطت الأسهم القيادية في بورصة الكويت اليوم الأحد حيث انخفض مؤشر كويت 15 بنسبة 1.47 في المئة ليصل إلى 850.6 نقطة في حين ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة 0.22 في المئة ليصل إلى 5403.4 نقطة.

وقال محمد المصيبيح مدير المجموعة المحاسبية في شركة الصالحية العقارية لرويترز إن هبوط الأسهم القيادية ناتج عن عمليات ‭‭"‬‬جني أرباح" ولا يوجد سبب للهبوط لاسيما بعد توقيع اتفاقية تمويل بقيمة 1.2 مليار دينار بين غالبية البنوك الكويتية وشركة البترول الوطنية لتمويل مشروع الوقود البيئي.

وأضاف المصيبيح أن هناك حالة من التفاؤل في السوق باقتراب انجاز صفقة بيع غالبية أسهم أمريكانا لشركة ادبتيو وهو ما يجعل الأسهم الصغيرة لاسيما تلك المنتمية إلى مجموعة الخرافي ترتفع وبشكل قوي.

وارتفعت أسهم مجموعة الصناعات الوطنية ثلاثة في المئة وبنك الكويت الدولي اثنين في المئة والاستثمارات الوطنية 5.5 في المئة.

وهبطت أسهم بنك الكويت الوطني ثلاثة في المئة وأجيليتي وفيفا اثنين في المئة وبيت التمويل الكويتي واحدا في المئة وزين 1.4 في المئة.

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0919 جمت - تراجعت بورصتا الإمارات في المعاملات المبكرة نتيجة ضعف المعنويات ليفقد مؤشر أبوظبي 0.7 في المئة في حين نزلت بورصة دبي 0.9 في المئة.