المؤشر السعودي يتراجع صباحا

وقالت الرياض المالية إنها لا تستبعد المزيد من التصحيح في المرحلة الحالية مع اتخاذ المؤشرات الفنية اتجاها هابطا ومحافظتها على إشارات البيع ما يؤكد النظرة حول تباطؤ اتجاه الصعود للمؤشر.