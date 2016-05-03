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سهما زين وبيت التمويل الكويتي يدفعان مؤشر كويت 15 للهبوط

Tue May 3, 2016 11:04am GMT
 
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1055 جمت - دفع سهما زين وبيت التمويل الكويتي القياديان في بورصة الكويت مؤشر كويت 15 للهبوط اليوم الثلاثاء حيث انخفض 0.21 في المئة ليغلق عند 852.8 نقطة.

في حين ارتفع المؤشر السعري 0.05 في المئة إلى 5375.4 نقطة.

وأغلق سهم زين منخفضا 1.4 في المئة وبيت التمويل الكويتي 1.03 في المئة والصناعات الوطنية القابضة 1.54 في المئة.

بينما ارتفعت أسهم بنك الكويت الدولي واحدا في المئة والبنك التجاري 1.1 في المئة وأمريكانا 0.8 في المئة وأجيليتي اثنين في المئة.

وبلغت قيمة التداولات 12.8 مليون دينار منها 5.1 مليون دينار للأسهم المقيدة في مؤشر كويت 15.

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0825 جمت - دفعت مبيعات العرب والمحليين بورصة مصر للتراجع خلال بداية معاملات اليوم الثلاثاء وسط سيولة متوسطة.   يتبع
 