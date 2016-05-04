بورصتا الإمارات تهبطان في التعاملات المبكرة

0834 جمت - تراجعت البورصتان الرئيسيتان في الإمارات العربية المتحدة خلال التعاملات المبكرة اليوم الأربعاء حيث تأثرت بورصة دبي سلبا بنتائج الأعمال في حين ضغطت الاسهم المرتبطة بالطاقة على بورصة أبوظبي.

وانخفض مؤشر سوق دبي 1.5 بالمئة مواصلا الخسائر التي مني بها أمس الثلاثاء. وأعلنت معظم شركات الإمارة نتائج أرباح الربع الأول والتي جاء معظمها متوافقا مع التوقعات أو دونها.

وانخفض سهم إعمار العقارية 2.7 بالمئة. وأعلنت الشركة في وقت سابق هذا الأسبوع صافي ربح يتماشى مع التوقعات.

لكن سهم دبي باركس آند ريزورتس ارتفع 1.6 بالمئة بعد أن بدء تداول حقوق إصدار أسهم اليوم الأربعاء. وتنتهي فترة تداول الحقوق البالغة قيمتها 1.68 مليار درهم في 18 مايو أيار.

وفي أبوظبي تراجع المؤشر بفعل نزول أسهم مرتبطة بقطاع الطاقة. وانخفضت أسهم دانه غاز وأبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) 1.9 بالمئة وخمسة بالمئة بالترتيب في الوقت الذي هبط فيه المؤشر الرئيسي 0.1 بالمئة.

لكن بعض الأسهم القيادية حققت مكاسب حيث ارتفعت أسهم بنك أبوظبي التجاري واتصالات 0.3 بالمئة لكل منهما.