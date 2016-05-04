البنوك والبتروكيماويات تقود الأسهم السعودية للانخفاض

1208 جمت - قادت أسهم قطاعي البنوك والبتروكيماويات بورصة السعودية للهبوط اليوم الأربعاء حيث انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة 0.78 في المئة ليصل إلى 6586.5 نقطة.

وهبط مؤشر قطاع البنوك السعودي 0.37 في المئة والبتروكيماويات 0.91 في المئة.

وانخفضت أسهم مصرف الراجحي 0.9 في المئة وسابك 0.3 في المئة وتصنيع 2.2 في المئة والمملكة 1.2 في المئة وصافولا 1.5 في المئة.

وارتفعت أسهم اللجين وصحراء للبتروكيماويات 1.4 في المئة وزين 2.3 في المئة.

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1020 جمت - أغلق المؤشر الكويتي الرئيسي اليوم الأربعاء على انخفاض حيث تراجع 0.04 في المئة إلى 5373.2 نقطة في حين ارتفع مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 0.06 في المئة إلى 853.4 نقطة.