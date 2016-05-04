المؤشر الأردني ينخفض وسط جني للأرباح

1240 جمت - انخفض المؤشر الأردني اليوم الأربعاء عقب جلستين من الارتفاع بفعل عمليات جني أرباح في أسهم وصلت لمستويات مغرية.

وأغلق المؤشر العام للأسهم متراجعا 0.26 بالمئة إلى 2098.94 نقطة في حين بلغت قيمة التداول 5.6 مليون دينار مقارنة مع 7.4 مليون دينار في الجلسة السابقة.

وقال متعاملون إن بورصة عمان شهدت اليوم مضاربات من أجل تحقيق ربح سريع بما خفض المؤشر إلى تحت مستوى الحاجز النفسي 2100 نقطة.

وانخفض سهم الاتصالات الأردنية 0.85 بالمئة إلى 2.31 دينار بينما استقر سهم البنك العربي عند 6.06 دينار.

وارتفع سهم مناجم الفوسفات 1.33 بالمئة إلى 4.56 دينار وسهم مصفاة البترول 0.64 بالمئة إلى 4.69 دينار.

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