صعود طفيف للمؤشر السعودي بنهاية التعاملات
1216 جمت - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودي تعاملات الأحد على ارتفاع محدود وسط مكاسب عدد من الأسهم القيادية.
وصعد المؤشر 0.24 بالمئة إلى 6672.5 نقطة.
وقاد الارتفاعات سهما الراجحي ومعادن بمكاسب 1.3 بالمئة و1.6 بالمئة.
وزادت أسهم ساب والكهرباء والمتقدمة والاسمنت السعودية والتعاونية وسبكيم بنسب تراوحت بين 0.3 واثنين بالمئة.
في المقابل انخفضت أسهم الأهلي التجاري 1.15 بالمئة وسامبا 1.4 بالمئة وجبل عمر 0.8 بالمئة والاتصالات 1.2 بالمئة وسافكو 0.8 بالمئة وبنك الرياض والبحري 0.4 بالمئة وكيان 0.7 بالمئة.
كانت الرياض المالية قالت إنها تتوقع اتجاها عرضيا للمؤشر السعودي على المدى المتوسط مع بقائه في مناطق التشبع الشرائي.
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