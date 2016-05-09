البورصة الأردنية تغلق على تراجع طفيف

1245 جمت - انخفضت البورصة الأردنية قليلا اليوم الاثنين بفعل عمليات بيع محدودة في أسهم قيادية مثل مناجم الفوسفات وسط قيمة تداول ضعيفة.

وأغلق المؤشر العام للأسهم متراجعا 0.09 بالمئة إلى 2101.67 نقطة في حين بلغت قيمة التداول 7.5 مليون دينار مقارنة مع 15.4 مليون دينار في الجلسة السابقة.