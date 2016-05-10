أسهم السعودية ومصر تغلق منخفضة

1235 جمت - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودي تعاملات الثلاثاء على انخفاض متأثرا بخسائر عدد من الأسهم القيادية مع سعي المتعاملين لجني الأرباح كما نزل المؤشر المصري وسط تراجع معظم الأسهم المدرجة عليه.