تراجع معظم بورصات الخليج وهبوط بالم هيلز في مصر

من سيلين أسود

دبي 10 مايو أيار (رويترز) - تراجعت معظم أسواق الأسهم الخليجية اليوم الثلاثاء بعدما نزلت أسعار النفط في الليلة الماضية بينما هبط سهم بالم هيلز للتعمير في مصر بفعل انخفاض أرباح الشركة.

وجرى تداول خام برنت في العقود الآجلة عند 44.11 دولار للبرميل قرب أدنى مستوى له في عامين بينما اقترب مؤشر ام.اس.سي.آي لأسهم آسيا والمحيط الهادي ما عدا اليابان من أدنى مستوياته في شهر.

وشكلت أسهم البتروكيماويات أكبر ضغط على مؤشر البورصة السعودية حيث انخفض سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 0.9 بالمئة. وتراجع المؤشر السعودي 0.7 بالمئة.

وقفز سهم الخطوط السعودية للتموين 2.3 بالمئة بعدما قالت الشركة إنها جددت عقدا مع الطيران العماني. وأوضحت الشركة أن مدة العقد ثلاث سنوات وإجمالي قيمته 35 مليون ريال (9.33 مليون دولار) وسيظهر أثره في نتائج الربع الثالث من العام. وبلغت إيرادات الشركة 559.2 مليون ريال في الربع الأول من 2016.

وتباينت نتائج أعمال الشركات العقارية في الإمارات العربية المتحدة لكن آخر شركة أعلنت نتائجها وهي الدار العقارية في أبوظبي فاقت توقعات المحللين.

وسجلت الدار العقارية التي شيدت حلبة سباقات فورمولا 1 في أبوظبي نموا نسبته 14.1 بالمئة في صافي ربح الربع الأول ليصل إلى 649 مليون درهم (176.7 مليون دولار) في حين توقع المحللون في سيكو البحرين أن تربح الشركة 453.6 مليون درهم. ورغم ذلك انخفض السهم 1.9 بالمئة.

ونزل المؤشر العام لسوق أبوظبي 1.1 بالمئة متأثرا بهبوط سهم اتصالات 1.3 بالمئة.