بورصة الكويت تغلق على ارتفاع
1030 جمت - أغلقت مؤشرات بورصة الكويت اليوم الأربعاء على ارتفاع حيث صعد المؤشر الكويتي الكويتي 0.46 في المئة ليصل إلى 5376.3 نقطة كما ارتفع مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 0.21 في المئة إلى 850.3 نقطة.
وقال مجدي صبري المحلل المالي لرويترز إن هناك تحسنا "نسبيا" في قيم التداول التي بلغت اليوم نحو 13 مليون دينار.
وعزا صبري هذا التحسن إلى نشاط في بعض الأسهم المضاربية لاسيما أسهم مجموعة الخرافي التي تراجعت في الفترة الماضية.
وبنهاية الجلسة ارتفعت أسهم أمريكانا 1.7 في المئة وبيت التمويل الكويتي 1.1 في المئة وفيفا 0.9 في المئة.
وهبطت أسهم أجيليتي اثنين في المئة والمباني 1.2 في المئة وألافكو 1.9 في المئة.
--------------------
0908 جمت - انخفضت البورصة المصرية في التعاملات المبكرة اليوم الأربعاء مع تراجع جميع الأسهم القيادية تقريبا تحت ضغط من مبيعات المستثمرين المحليين والأجانب مع إعلان بعض الشركات عن نتائج أعمال ضعيفة. يتبع