المؤشر السعودي ينهي الأسبوع مرتفعا

1220 جمت - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملات الأسبوع على ارتفاع بدعم من مكاسب الأسهم القيادية بصدارة البتروكيماويات في أعقاب صعود النفط.

وارتفع المؤشر 0.6 بالمئة إلى 6694 نقطة بتداولات قيمتها 5.5 مليار ريال.

وقاد الارتفاعات سهم سابك الذي قفز 1.2 بالمئة. وقفز سهما معادن وينساب 2.3 بالمئة و2.04 بالمئة على الترتيب.

وزادت أسهم الراجحي والمراعي وصافولا وجبل عمر والإنماء بين 0.4 و1.4 بالمئة.

في المقابل انخفضت أسهم بنك الرياض 0.4 بالمئة والكهرباء واسمنت الجنوبية 0.3 بالمئة وبنك الجزيرة 0.7 بالمئة وبنك البلاد 0.2 المئة.

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