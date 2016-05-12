بورصة مصر تغلق مرتفعة بدعم من مشتريات العرب والأجانب

1455 جمت - أنهت البورصة المصرية تعاملات اليوم الخميس على ارتفاع بدعم من مشتريات العرب والأجانب مع إعلان نتائج أعمال متباينة.

وزاد المؤشر الرئيسي للسوق 0.23 بالمئة ليغلق عند 7520.52 نقطة بينما ارتفع المؤشر الثانوي 0.74 بالمئة لينهي اليوم عند 370.66 نقطة.

وهبط سهم مجموعة طلعت مصطفى 1.6 بالمئة مبددا مكاسبه التي حققها في التعاملات الصباحية حين ارتفع 0.3 بالمئة بعدما أظهرت نتائج أعمال الشركة نمو صافي أرباحها 6.95 بالمئة في الربع الأول من 2016.

وصعد سهم جلوبال تليكوم 1.9 بالمئة بعدما أظهرت نتائج أعمال الشركة تحولها للربحية في الربع الأول من العام.

غير أن سهم ايديتا هبط 3.9 بالمئة بعد هبوط أرباح الشركة نحو 52 بالمئة في الربع الأول.

ومالت معاملات العرب والأجانب إلى الشراء بينما اتجهت تعاملات المصريين إلى البيع.

وزادت أسهم كريدي أجريكول 3.5 بالمئة وبورتو جروب 3.3 بالمئة وأوراسكوم كونستراكشون 1.7 بالمئة والتجاري الدولي 1.1 بالمئة وهيرميس 0.5 بالمئة وبايونيرز 0.4 بالمئة.