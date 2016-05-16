بورصة مصر تصعد صباحا بدعم من مشتريات الأجانب والعرب

0845 جمت - حولت بورصة مصر خسائرها خلال أول نصف ساعة من بداية معاملات اليوم الأثنين إلى مكاسب بدعم واضح من مشتريات المتعاملين الأجانب والعرب ولكن مازالت قيم التداول ضعيفة حتى الآن.

وارتفع المؤشر المصري الرئيسي 0.14 بالمئة ليصل إلى 7383.2 نقطة والمؤشر الثانوي 0.15 بالمئة ليصل إلى 368.96 نقطة.

وبلغت قيم التداول 83.697 مليون جنيه.

ومالت معاملات المصريين إلى البيع بينما اتجهت معاملات العرب والأجانب إلى الشراء. واستحوذ المصريون على 71.8 بالمئة من المعاملات والأجانب على 18.3 بالمئة والعرب على 9.96 بالمئة.

وكسبت أسهم التجاري الدولي 0.9 بالمئة وأوراسكوم للاتصالات 1.4 بالمئة وعامر جروب 2.9 بالمئة وهيرميس 1.02 بالمئة وجلوبال 0.4 بالمئة.

ونصحت نعيم للوساطة في الأوراق المالية المستثمرين في مذكرة بحثية اليوم "بانتظار إشارة (شراء) جديدة." وتوقعت تراجع المؤشر الرئيسي إلى 7275 نقطة.