موانيء دبي العالمية تطلق عملية إعادة شراء نصف صكوك بقيمة 1.5 مليار دولار تستحق في 2017
دبي 16 مايو أيار (رويترز) - قالت موانئ دبي العالمية في بيان اليوم الإثنين إنها ربما تعيد شراء نحو نصف صكوك قائمة قيمتها 1.5 مليار دولار تستحق في 2017 مع سعي شركة إدارة الموانئ العالمية إلى خفض تكلفة ديونها.
وسيكون لدى حائزي الصكوك مهلة حتى الساعة 1600 بتوقيت لندن من يوم 23 مايو أيار ليقرروا ما إذا كانوا سيقبلون عرض موانئ دبي العالمية لشراء الصكوك بسعر عشرة آلاف و555 دولارا للصك في حين أن قيمته الإسمية تبلغ عشرة آلاف دولار.
وستقوم الشركة بإعادة شراء صكوك بما يصل إلى 750 مليون دولار.
وقال البيان إن موانئ دبي العالمية عينت دويتشه بنك وإتش.إس.بي.سي وسيتي جروب وبنك دبي الإسلامي لإدارة الصفقة. (إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
© Thomson Reuters 2017 All rights reserved.