بورصة دبي ترتفع صباحا والسوق القطرية تتراجع

0901 جمت - ارتفع مؤشر بورصة دبي 0.6 في المئة في التعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء مدعوما باسهم الشركات العقارية.

وصعد سهم أرابتك 0.7 في المئة إلى 1.46 درهم بعد إعلان الشركة أن اجتماع جمعيتها العمومية في الأول من يونيو حزيران يهدف للموافقة على "استعمال الاحتياطي القانوني لإطفاء جزء من خسائر الشركة" دون الكشف عن تفاصيل.

وكانت الشركة أعلنت تكبدها خسائر على مدى الفصول الستة الماضية وعزتها لزيادة التكاليف والأوضاع الصعبة في السوق.

وفي الأيام القليلة الماضية خفض محللون في بنك دويتشه السعر المستهدف لسهم أرابتك إلى 1.11 درهم من 1.14 درهم مع استمرار توصية "بالاحتفاظ" بالسهم. ورفعت المجموعة المالية هيرميس السعر المستهدف إلي 1.13 درهم من 1.07 مع التوصية "بالبيع".

وقفز سهم إعمار العقارية القيادي 2.3 في المئة.

ونزل سهم فودافون قطر 3.5 في المئة بعد أن أعلنت الشركة أنها منيت بخسارة صافية قدرها 180 مليون ريال (50 مليون دولار) في الربع الأخير من السنة المالية مقابل خسارة بلغت 66 مليونا قبل عام.