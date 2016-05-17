مشتريات الأجانب القوية تصعد ببورصة مصر
1235 جمت - دفعت مشتريات المتعاملين الأجانب القوية على الأسهم القيادية بورصة مصر للارتفاع بقوة خلال معاملات اليوم الثلاثاء وسط تحسن نسبي في السيولة.
وصعد المؤشر الرئيسي 1.90 بالمئة ليغلق عند 7549.97 نقطة وزاد المؤشر الثانوي 0.45 بالمئة ليغلق عند 370.3 نقطة.
وبلغت قيم التداول 823.341 مليون جنيه.
ومالت معاملات المصريين والعرب إلى البيع بينما مالت معاملات الأجانب إلى الشراء. واستحوذ المصريون على نحو 71.5 بالمئة من التداولات والأجانب على نحو 19 بالمئة والمؤسسات على نحو 49.8 بالمئة.
وكسبت أسهم التجاري الدولي 1.55 بالمئة والقلعة 3.1 بالمئة وهيرميس تسعة بالمئة وأوراسكوم للاتصالات 5.6 بالمئة وبالم هيلز 6.6 بالمئة بينما نزلت أسهم جهينة 0.7 بالمئة وإيديتا 1.3 بالمئة.
وقال كريم عبد العزيز من الأهلي لإدارة صناديق الاستثمار "أسعار الأسهم وصلت لمستويات متدنية جدا ومغرية للشراء ولذا كانت فرصة جيدة للشراء وإعادة تكوين المراكز المالية وهو ما اقتنصه اليوم المستثمرون الأجانب والمؤسسات المحلية."
وارتفعت أسهم سوديك وبلتون عشرة بالمئة وبايونيرز 4.7 بالمئة وطلعت مصطفى 3.9 بالمئة وإعمار مصر 5.6 بالمئة وحديد عز 2.9 بالمئة.
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