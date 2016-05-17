البورصة الأردنية ترتفع لأعلى مستوى في 3 أسابيع

1220 جمت - واصلت البورصة الأردنية ارتفاعها اليوم الثلاثاء للجلسة الثالثة على التوالي لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ ثلاثة أسابيع بفعل شراء محدود في أسهم قيادية.

وأغلق المؤشر العام للأسهم مرتفعا 0.4 بالمئة إلى 2110.96 نقطة في حين بلغت قيمة التداول ستة ملايين دينار مقارنة مع 6.9 مليون دينار في الجلسة السابقة.

وقال المحلل المالي جواد العبسي إن البورصة تشهد تحسنا نسبيا منذ بداية الأسبوع ولكن تبقى مشكلة شح السيولة هي الأساس.

وأضاف العبسي "نحن بحاجة لمحفزات أكبر وأخبار جديدة."

وارتفع سهم مناجم الفوسفات 3.17 بالمئة إلى 4.22 نقطة وسهم الاتصالات الأردنية 1.36 بالمئة إلى 2.23 دينار.

وانخفض سهم البنك العربي 0.47 بالمئة إلى 6.25 دينار وسهم البنك الإسلامي الأردني 0.58 بالمئة إلى 3.4 دينار.

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