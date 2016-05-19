الأسهم القيادية تهبط في الكويت

1015 جمت - هبطت الأسهم القيادية في بورصة الكويت اليوم الخميس لينخفض مؤشر كويت 15 بنسبة 1.65 في المئة ويصل إلى 830.9 نقطة كما انخفض المؤشر الكويتي الرئيسي 0.73 في المئة إلى 5324 نقطة.

وقال نواف الشايع المحلل المالي لرويترز إن الاسهم القيادية "لم تكن متماسكة" طوال الأيام الماضية وحدثت كثير من التخارجات منها وتداولات اليوم زادت فيها كثافة الضغوط على هذه الأسهم.

وأضاف الشايع إن أرباح البنوك كانت دون التوقعات وهو ما أثر سلبا على هذه الأسهم.

وبنهاية الجلسة هبطت أسهم بنك الكويت الوطني 3.1 في المئة ومجموعة الصناعات 3.5 في المئة وبيت التمويل الكويتي 2.1 في المئة وبنك برقان 2.9 في المئة.

وارتفعت أسهم تسهيلات 5.6 في المئة وفلكس 5.8 في المئة وكفيك 6.8 في المئة.

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