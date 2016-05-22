أسهم السعودية ومصر تغلق منخفضة
1316 جمت - أنهت بورصتا السعودية ومصر تعاملات الأحد على تراجع تحت وطأة خسائر الأسهم القيادية في السوقين وسط تداولات ضعيفة مع قرب حلول موسم العطلات وشهر رمضان وغياب الأخبار الإيجابية الدافعة للصعود.
ونزل المؤشر السعودي 0.99 بالمئة إلى 6628.9 نقطة وسط تداولات بقيمة 4.1 مليار ريال.
وقاد التراجعات سهما الراجحي وجبل عمر بخسائر 1.7 بالمئة و2.1 بالمئة على الترتيب.
كما نزلت أسهم سابك وسامبا ومعادن والسعودي الفرنسي وساب وبوبا العربية بنسب تراوحت بين 1.2 و2.7 بالمئة.
في المقابل ارتفعت أسهم الحكير 9.6 بالمئة وجرير 1.5 بالمئة وينساب 0.9 بالمئة والمراعي 0.4 بالمئة وإعمار المدينة الاقتصادية 1.1 بالمئة وتصنيع 0.4 بالمئة.
وفي القاهرة فقد المؤشر الرئيسي للبورصة مكاسبه الصباحية وتراجع 0.1 بالمئة ليغلق عند 7494.8 نقطة.
وقاد النزول سهما التجاري الدولي وطلعت مصطفى بخسائر 1.2 بالمئة و1.9 بالمئة.
كما نزلت أسهم مدينة نصر للإسكان ومصر الجديدة للإسكان وطلعت مصطفى وجنوب الوادي للأسمنت وإعمار مصر وبورتو جروب والقلعة بنسب بين 0.8 و1.6 بالمئة.
وألغت البورصة كافة التعاملات على سهم بلتون وقررت تعليق كافة العروض والطلبات المسجلة على السهم خلال جلسة اليوم. يتبع