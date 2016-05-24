موانئ دبي العالمية ربما تعزز عملية إعادة شراء الصكوك في 2017
دبي 24 مايو أيار (رويترز) - قالت موانئ دبي العالمية اليوم الثلاثاء إنها تتوقع زيادة عمليات إعادة شراء الصكوك التي أصدرتها بعدما تلقت عروضا من المستثمرين تزيد كثيرا عن هدفها الأصلي.
وطرحت موانيء دبي العالمية أحد أكبر الشركات المتخصصة في إدارة الموانئ في العالم مناقصة لإعادة شراء صكوك تستحق في 2017. وقالت الشركة الأسبوع الماضي إنها ربما تعيد شراء ما يصل إلى نصف صكوك قائمة بقيمة 1.5 مليار دولار بسعر يبلغ 105.55 في المئة من القيمة الإسمية مع سعيها لخفض تكلفة ديونها.
وقالت الشركة مع إعلان النتائج الأولية للمناقصة اليوم إنها تلقت عروضا صالحة لصكوك بقيمة 1.11 مليار دولار بحلول الموعد النهائي المقرر.
وتابعت في إشعار لبورصة لندن إنها ربما تقرر الآن إعادة شراء جميع الصكوك في المناقصة ويتوقف ذلك على إتمام اتفاقية تمويل جديدة.
ومن المتوقع أن تسعر موانئ دبي العالمية إصدارا جديدا لصكوك بالحجم القياسي لأجل سبع سنوات اليوم بحسب وثيقة من مديري إصدار وستستخدم حصيلة بيع الصكوك في تمويل عملية إعادة الشراء. ويزيد الحجم القياسي عادة عن 500 مليون دولار. (إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
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