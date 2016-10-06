الإمارات الإسلامي ينوي زيادة رأسماله بإصدار حقوق قيمته 408 ملايين دولار

دبي 6 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قال مصرف الإمارات الإسلامي ذراع المعاملات الإسلامية لأكبر بنوك دبي اليوم الخميس إنه يخطط لجمع 1.5 مليار درهم (408 ملايين دولار أمريكي) من إصدار حقوق لزيادة رأس المال.

والإمارات الإسلامي هو أحدث البنوك الخليجية التي تسعى لزيادة نسب رأس المال إما عن طريق إصدار حقوق أو بيع سندات أو صكوك لتعزيز رأس المال من أجل زيادة الاحتياطي بعد فترة نمو قوي للإقراض ولتلبية المعايير المصرفية العالمية الجديدة.

وقال المصرف في بيان إن إصدار الحقوق سيزيد رأس المال المصدر والمدفوع من 3.93 مليار درهم إلى 5.43 مليار درهم. وسيتم تسعير السهم الجديد بواقع درهم واحد.

وتباع الأسهم في إصدارات الحقوق بمنطقة الخليج عادة بخصم كبير لجذب مكتتبين محليين.

وقال المصرف المملوك لبنك الإمارات دبي الوطني إنه حصل على موافقة مجلس الإدارة وسيدعو الآن لعقد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية في وقت لاحق للموافقة على الإصدار.

وفي يونيو حزيران استكمل بنك دبي الإسلامي إصدار حقوق بقيمة 3.2 مليار درهم بهدف تعزيز قاعدة رأس المال في أكبر المصارف الإسلامية في الإمارات العربية المتحدة.