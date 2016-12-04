أسهم الشركات الحساسة للنفط ترتفع لكن اتصالات يهبط في أبوظبي

دبي 4 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - اتسم أداء الأسهم الخليجية الحساسة للنفط بالقوة في المعاملات المبكرة اليوم الأحد بعد صعود أسعار النفط الخام إلى أعلى مستوياتها في 16 شهرا نهاية الأسبوع الماضي.

وختمت العقود الآجلة لخام برنت أفضل أسبوع لها في خمس سنوات على الأقل يوم الجمعة ليتحدد سعر التسوية عند 54.46 دولار للبرميل إثر قرار أوبك خفض إنتاج الخام لرفع الأسعار.

وزاد مؤشر بورصة دبي التي كانت مغلقة في عطلة عامة يوم الخميس 1.3 بالمئة مع صعود سهم إعمار أكبر شركة عقارية في الإمارة 2.9 بالمئة. وقفزت أسهم قيادية أخرى مثل بنك دبي الإسلامي الذي زاد 2.3 بالمئة.

وفي أبوظبي ارتفع سهم دانة غاز للتنقيب عن الغاز الطبيعي 3.6 بالمئة وصعد سهم شركة أبوظبي الوطنية للطاقة ستة بالمئة.

لكن مؤشر أبوظبي انخفض 0.7 بالمئة بفعل هبوط سهم اتصالات ذي الثقل 3.5 بالمئة. وربما تعمد الصناديق إلى بيع السهم للشراء في الأسهم المرتبطة بالنفط والسوق السعودية الآخدة بالصعود.