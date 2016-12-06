مصرف الإمارات الإسلامي يطلق إصدار حقوق بقيمة 1.5 مليار درهم

دبي 6 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - أطلق مصرف الإمارات الإسلامي ذراع المعاملات الإسلامية لأكبر بنوك دبي إصدار حقوق بقيمة 1.5 مليار درهم (408 ملايين دولار) اليوم الثلاثاء.

وقال البنك الذي يتخذ من دبي مقرا له ومملوك لبنك الإمارات دبي الوطني في بيان للبورصة إن المساهمين من حاملي السهم حتى نهاية يوم عمل الثلاثاء يحق لهم الاكتتاب في الإصدار الذي يبدأ في 14 ديسمبر كانون الأول وينتهي في 28 من الشهر ذاته.

وأضاف البيان أن تخصيص الأسهم الجديدة سيجري في 29 ديسمبر كانون الأول.

كان الرئيس التنفيذي للمصرف جمال بن غليطة قال لرويترز في العاشر من أكتوبر تشرين الأول إن البنك يخطط لاستكمال إصدار حقوق بحلول أوائل ديسمبر كانون الأول.

وقال المصرف في بيان إن إصدار الحقوق سيرفع رأس المال المدفوع من 3.93 مليار درهم إلى 5.43 مليار درهم. وسيجرى تسعير كل سهم جديد بقيمة درهم واحد.