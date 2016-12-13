لمحة -أسهم بيت التمويل الخليجي ترتفع في بورصة دبي بفضل بيع حصة في شركة اسمنت إلى ابيكورب

13 ديسمبر كانون الأول (رويترز) -

* أسهم بيت التمويل الخليجي المدرجة في بورصة دبي ترتفع 2.7 في المئة إلى 1.92 درهم.

* الشركة العربية للاستثمارات البترولية (ابيكورب) وهي بنك تنمية متعدد الأطراف تقول إنها اشترت 30 في المئة من شركة الصقر للإسمنت أكبر منتجي الاسمنت في البحرين من بيت التمويل الخليجي.

* لم تفصح الشركات عن سعر الشراء لكن بيت التمويل الخليجي قدر قيمة الصقر للاسمنت سابقا عند 120 مليون دولار.

* قال بيت التمويل الخليجي الذي سيظل المساهم الرئيسي في الصقر للإسمنت إن الصفقة ستؤثر إيجابا على نتائج أعماله في الربع الأخير من العام.

* اقترح بيت التمويل الخليجي في وقت سابق اجراء طرح عام أولي لأسهم الصقر للإسمنت في بورصة البحرين لكن هذا لم يتم، وقد يساهم وجود إبيكورب كمستثمر استراتيجي قوي في الصقر للإسمنت على توسيع نشاط الاسمنت.