مصادر: بنك وربة الكويتي يختار 9 بنوك لترتيب إصدار صكوك بقيمة 250 مليون دولار

من ديفيد باروشيا وديفيد فرينش

دبي 20 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قالت مصادر مصرفية مطلعة لرويترز اليوم الثلاثاء إن بنك وربة الكويتي كلف تسعة بنوك بترتيب إصدار صكوك إسلامية بقيمة تصل إلى 250 مليون دولار لتعزيز احتياطيات رأس المال.

والبنك هو الأحدث في البلاد الذي يسعي لزيادة رأس المال في الوقت الذي امتدت فيه تأثيرات انخفاض أسعار النفط على اقتصادات المنطقة إلى القطاع وتضغط فيه الجهات التنظيمية العالمية على البنوك لمراجعة وتعزيز نسب رأس المال.

كان البنك قال في بيانات سابقة إن الصكوك الإسلامية المزمعة ستعزز مستويات الشريحة الأولى من رأس المال.

وقال مصدران مصرفيان طلبا عدم نشر اسميهما إن مجموعة البنوك التي جري تعيينها للقيام بدور المرتب الرئيسي المشترك تتضمن مصرف عجمان وبنك المؤسسة العربية المصرفية (إيه.بي.سي) وبنك الإمارات دبي الوطني وستاندرد تشارترد.

وقال أحد المصرفيين إن من بين المؤسسات الأخرى التي تتولي ترتيب إصدار الصكوك المزمع مصرف أبوظبي الإسلامي وكامكو للاستثمار الكويتية وبيت التمويل الكويتي وبنك نور وذراع الاستثمار المصرفي لبنك وربة ذاته.

وأضاف أن من المرجح بيع الصكوك في الربع الأول من 2017. وتمت الموافقة على بيع الصكوك في يوليو تموز من هذا العام ونالت العملية موافقة البنك المركزي في نوفمبر تشرين الثاني من هذا العام.

ولم يرد بنك وربة على الفور على طلب للتعليق. وتأسس بنك وربة وهو مصرف إسلامي في عام 2010.