بورصتا دبي وقطر تصعدان في التعاملات الصباحية

دبي 21 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - ارتفعت بورصتا دبي وقطر في التداولات المبكرة اليوم الأربعاء مع صعود أسواق الأسهم الخليجية قبل الإعلان عن الموازنة السعودية لعام 2017 المتوقع غدا الخميس.