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لمحة-سهم شعاع كابيتال يرتفع بعد شراء حصة في بنك بحريني

Mon Dec 26, 2016 6:52am GMT
 
[-] نص [+] 

0633 جمت - 
    * أسهم بنك الاستثمار شعاع كابيتال بدبي ترتفع 2.0 بالمئة إلى
1.54 درهم.
    * شعاع اشترى حصة قدرها ‭14.01‬ في المئة في المصرف الخليجي
التجاري البحريني -وهو وحدة تابعة لجي.إف.إتش المالية البحرينية-
أمس الأحد مقابل ‭9.56 ‬مليون دينار (25.4 مليون دولار).
    * مجموعة جي.إف.إتش المالية قالت إنها تهدف إلى إدراج المصرف
الخليجي التجاري البحريني في دبي وقد يكون من شأن إشراك شعاع تسريع
وتيرة عملية الإدراج.
    * أسهم جي.إف.إتش المالية ترتفع 0.5 بالمئة في دبي.
    * مؤشر بورصة دبي يرتفع 0.3 بالمئة.


 (إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
 