لمحة-سهم شعاع كابيتال يرتفع بعد شراء حصة في بنك بحريني

0633 جمت - * أسهم بنك الاستثمار شعاع كابيتال بدبي ترتفع 2.0 بالمئة إلى 1.54 درهم. * شعاع اشترى حصة قدرها ‭14.01‬ في المئة في المصرف الخليجي التجاري البحريني -وهو وحدة تابعة لجي.إف.إتش المالية البحرينية- أمس الأحد مقابل ‭9.56 ‬مليون دينار (25.4 مليون دولار). * مجموعة جي.إف.إتش المالية قالت إنها تهدف إلى إدراج المصرف الخليجي التجاري البحريني في دبي وقد يكون من شأن إشراك شعاع تسريع وتيرة عملية الإدراج. * أسهم جي.إف.إتش المالية ترتفع 0.5 بالمئة في دبي. * مؤشر بورصة دبي يرتفع 0.3 بالمئة. (إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)