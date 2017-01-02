تباين أداء بورصات الخليج في التعاملات المبكرة

دبي 2 يناير كانون الثاني (رويترز) - تباين أداء البورصات الخليجية في التعاملات المبكرة اليوم الاثنين في الوقت الذي لم يعد فيه الكثير من المستثمرين للتداول بعد عطلات العام الجديد.

وبحلول الساعة 0827 بتوقيت جرينتش ارتفع مؤشر بورصة دبي 0.4 بالمئة حيث تَرَكز الكثير من النشاط على أسهم المضاربة ومن بينها سهم الشركة الإسلامية العربية للتأمين (سلامة) الذي قفز 14.2 بالمئة وكان الأكثر تداولا.

ونزلت بورصة أبوظبي 0.5 بالمئة لأسباب منها هبوط سهم شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) 5.7 بالمئة.

وانخفضت بورصة قطر 0.1 بالمئة حيث انخفض سهم مصرف الريان 0.5 بالمئة بعدما قال البنك إنه سيعلق رخصة ونشاط شركة الريان للوساطة المالية. وقال البنك إن رأسمال الشركة المدفوع يمثل 0.06 بالمئة فقط من إجمالي حجم أصول المصرف.

وانخفض مؤشر سلطنة عمان 0.5 بالمئة بعدما كشفت الحكومة عن خطة موازنة 2017 أمس الأحد والتي تضمنت عجزا أقل لكنها شملت أيضا إجراءات تقشف جديدة وقيود شديدة على الإنفاق بسبب تدني أسعار النفط.

ونزل سهم عمانتل 1.4 بالمئة بعدما هبط 4.3 بالمئة يوم الأحد في رد فعل على زيادة "الأتاوة" التي تدفعها الشركة للحكومة. ونزل سهم أريد عمان 0.7 بالمئة بعدما هبط 7.9 بالمئة يوم الأحد.