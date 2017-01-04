بنك دبي الإسلامي يبيع حصته في بنك أردني

من توم أرنولد

دبي 4 يناير كانون الثاني (رويترز) - قال بنك دبي الإسلامي أكبر المصارف الإسلامية بالإمارات العربية المتحدة اليوم الأربعاء إنه باع حصته في بنك الأردن دبي الإسلامي في إطار سعيه لتحقيق نمو في الأسواق المصرفية الإسلامية الوليدة.

وقال دبي الإسلامي في عرض تقديمي للمستثمرين إن حجم البنك الأردني تضاعف لأربعة أمثاله على مدى الأعوام الخمسة الأخيرة بأصول تتجاوز 1.1 مليار دولار وشبكة تضم 21 فرعا. وأضاف أن حصيلة بيع الحصة سيعاد استثمارها في أسواق لا يزال فيها قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية في مراحل مبكرة من النمو.

وكان بنك دبي الإسلامي يمتلك حصة 20.8 بالمئة في بنك الأردن دبي الإسلامي عن طريق امتلاك حصة نسبتها 40 بالمئة في إم.إي.إس.سي انفستمنت التي باعت الحصة إلى بنك الاتحاد ومقره الأردن وشركة الاتحاد للاستثمار الإسلامي وفقا لبيان أصدره بنك دبي الإسلامي الذي يستثمر في الأردن منذ عام 2008.

ولم يتم الإعلن عن قيمة الصفقة لكن عرضا تقديميا آخر للمستثمرين ذكر أن بنك دبي الإسلامي سيدرس استثمار تلك الأموال في أسواق تشمل باكستان وإندونيسيا ودول شرق أفريقيا مضيفا أن إحدى الاستراتيجيات الرئيسية لنموه الخارجي هو أن يكون "لاعبا فعالا" في أي كيان يستثمر فيه.

وتشكل إندونيسيا وباكستان معا نحو ربع عدد المسلمين في العالم في حين تبلغ نسبة المسلمين 10 بالمئة من سكان كينيا البالغ عددهم 44 مليون نسمة.

ويعمل بنك دبي الإسلامي في باكستان منذ عام 2006 ويمتلك حصة نسبتها 39.6 بالمئة في بنك بانين الشريعة الإندونيسي.