سوقا الإمارات تسجلان ارتفاعا طفيفا في التعاملات المبكرة وبورصة قطر تتراجع

دبي 5 يناير كانون الثاني (رويترز) - سجلت سوقا الأسهم الإماراتية ارتفاعا طفيفا في التعاملات المبكرة اليوم الخميس في الوقت الذي تراجعت في بورصة قطر.

وفي دبي ارتفع المؤشر الرئيسي 0.8 في المئة مع صعود سهم دبي للاستثمار 4.1 في المئة بعد إعلان الشركة أمس الأربعاء عن إطلاق مشروع عقاري جديد بقيمة ثلاثة مليارات درهم (817 مليون دولار) في دبي.

وقفز سهم شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين 14 في المئة إلى 1.09 درهم في أكبر حجم للتداول على السهم منذ أوائل 2014. وارتفع السهم بالحد الأقصى البالغ 15 في المئة على مدى الأيام الثلاثة الماضية وزاد سعر السهم إلى المثلين منذ 27 ديسمبر كانون الأول.

ويتكهن عدد من المتعاملين باحتمال إجراء اندماجات بالقطاع بعد عمليات دمج كبيرة شهدها قطاع البنوك في أبوظبي العام الماضي.

وصعد المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.3 في المئة بفضل ارتفاع أسهم الشركات العقارية. وارتفع سهم الدار العقارية 0.8 في المئة وإشراق العقارية الذي تصدر الأسهم الأكثر تداولا واحدا في المئة.

لكن مؤشر بورصة قطر انخفض 0.2 في المئة في الوقت الذي تراجعت فيه بعض الأسهم القيادية التي دفعت السوق للارتفاع على مدى اليومين الماضيين.