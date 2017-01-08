بورصتا الإمارات ترتفعان في التعاملات المبكرة

دبي 8 يناير كانون الثاني (رويترز) - ارتفعت بورصتا الإمارات في التعاملات المبكرة اليوم الأحد بفضل شراء المستثمرين المحليين في الأسهم التي يقل سعرها عن درهم واحد في حين لم يطرأ تغير يذكر على معظم البورصات الأخرى في الخليج.

وصعد مؤشر بورصة دبي 1.3 بالمئة إلى 3675 نقطة في أول تسعين دقيقة من بدء التداولات واختبر مستوى مقاومة فنيا عند ذروة منتصف ديسمبر كانون الأول البالغة 3659 نقطة. وارتفعت تسعة من الأسهم العشرة الأكثر تداولا وستة منها سعرها أقل من درهم واحد.

وقفز سهم شركة دبي الإسلامية للتأمين 8.3 بالمئة والشركة الإسلامية العربية للتأمين 6.5 بالمئة. وخلال الأسبوعين الماضيين تكهن عدد من المتعاملين بحدوث اندماج في قطاع التأمين.

وصعد مؤشر أبوظبي 0.6 بالمئة وسط موجة صعود واسعة النطاق وزاد بنك أبوظبي الوطني 2.3 بالمئة.

وفي قطر نزل المؤشر 0.1 بالمئة بفعل هبوط مسيعيد للبتروكيماويات أكثر الأسهم تداولا 1.8 بالمئة.