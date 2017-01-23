ارتفاع بورصتي دبي والدوحة بفضل البنوك

دبي 23 يناير كانون الثاني (رويترز) - ارتفع مؤشرا دبي والدوحة في التعاملات المبكرة اليوم الاثنين.

وزاد مؤشر دبي 0.1 في المئة مع صعود سهم بنك دبي الإسلامي 1.3 في المئة كما ارتفع مؤشر بورصة قطر 0.1 في المئة بفضل مكاسب بنك الدوحة 2.2 في المئة.

وأعلن البنك أن صافي أرباحه في الربع الأخير من 2016 هوى 84.8 في المئة إلى 35 مليون ريال (9.6 مليون دولار) وتوقع ثلاثة محللين في استطلاع أجرته رويترز أن يسجل البنك ربحا صافيا 215.58 مليون ريال.

لكن بنك الدوحة أعلن أن مجلس إدارته يوصي بتوزيعات نقدية بواقع ثلاثة ريالات للسهم عن عام 2016 وهو نفس المستوى في 2015.