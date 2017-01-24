ارتفاع بورصتي دبي وقطر في التعاملات المبكرة

دبي 24 يناير كانون الثاني (رويترز) - ارتفعت البورصة في كل من دبي وقطر في التعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء.

وصعد مؤشر سوق دبي 0.3 في المئة في الوقت الذي قفز فيه سهم بيت التمويل الخليجي -المفضل للمضاربين وأكثر الأسهم تداولا بالسوق- ‭‬‬7.9 في المئة. وارتفع السهم خلال جلسة أمس الاثنين لكنه تخلى عن جميع مكاسبه عند الإغلاق.