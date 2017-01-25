صافي ربح دبي الإسلامي يقفز 58.4% في الربع/4 متجاوزا التوقعات

دبي 25 يناير كانون الثاني (رويترز) - أظهرت حسابات رويترز من واقع البيانات المالية التي أعلنها بنك دبي الإسلامي أكبر مصرف إسلامي في الإمارات العربية المتحدة اليوم الأربعاء ارتفاع صافي ربحه 58.4 بالمئة في الربع الأخير من العام الماضي لتفوق النتائج توقعات المحللين بفارق كبير.

وتشير حسابات رويترز إلى أن البنك ربح 1.37 مليار درهم (373 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 31 ديسمبر كانون الأول مقارنة مع ربح بلغ 864.7 مليون درهم في الفترة المقابلة من 2015.

وكان متوسط توقعات ثلاثة محللين استطلعت رويترز آراءهم أن يحقق دبي الإسلامي ربحا فصليا قدره 850.4 مليون درهم.

ولم يكشف البنك عن تفاصيل نتائجه الفصلية ومن ثم حسبتها رويترز من واقع البيانات المالية.

وقال دبي الإسلامي إن صافي ربحه في العام الماضي بأكمله بلغ 4.05 مليار درهم مقارنة مع 3.56 مليار درهم في العام السابق.

وقال البنك إن مجلس إدارته اقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 45 بالمئة عن عام 2016.