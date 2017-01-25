أوامر الاكتتاب في صكوك مؤسسة دبي للاستثمارات تتجاوز 1.5 مليار دولار

دبي 25 يناير كانون الثاني (رويترز) - قال مصرفيون اليوم الأربعاء إن أوامر الاكتتاب في إصدار صكوك دولارية لأجل عشر سنوات من مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية ذراع الاستثمار الرئيسية لحكومة الإمارة تجاوزت 1.5 مليار دولار بما في ذلك طلبات من مرتبي الإصدار.