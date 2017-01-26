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ارتفاع طفيف لبورصة دبي وتراجع قطر

Thu Jan 26, 2017 8:38am GMT
 
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دبي 26 يناير كانون الثاني (رويترز) - ارتفع مؤشر دبي 0.1 بالمئة مع صعود سهم ديار للتطوير 0.8 بالمئة بعد تراجعه خمسة بالمئة أمس الأربعاء إثر انخفاض أرباح الربع الأخير من العام الماضي أكثر من النصف.

وهبط مؤشر قطر 0.2 بالمئة. وارتفع سهم بنك قطر الدولي الإسلامي 2.7 بالمئة رغم إعلان تراجع صافي ربح الربع الرابع سبعة بالمئة إلى 118.4 مليون ريال (32.5 مليون دولار) وهو ما جاء أقل بقليل من توقعات كيو.ان.بي للخدمات المالية البالغة 126.2 مليون ريال.

وزاد سهم قطر الوطنية لصناعة الاسمنت 3.3 بالمئة بعد ارتفاع صافي الربح السنوي إلى 475.1 مليون ريال من 463.6 مليون. واقترح مجلس إدارة الشركة توزيعا نقديا سنويا نسبته 40 بالمئة وأسهما مجانية عشرة بالمئة. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
 