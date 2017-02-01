أسهم البنوك تكبح بورصة أبوظبي صباحا والسوق القطرية تصعد

دبي أول فبراير شباط (رويترز) - تراجعت بورصة أبوظبي في التعاملات المبكرة اليوم الأربعاء مع تباين أداء أسهم أكبر ثلاثة بنوك بالإمارة بعد إعلان نتائج الربع الأخير من العام الماضي بينما صعدت السوق القطرية مع تعافي بعض الأسهم.

وبحلول الساعة 0819 بتوقيت جرينتش انخفض سهم بنك أبوظبي الوطني 2.4 في المئة بعدما حقق صافي ربح قدره 1.33 مليار درهم (362 مليون دولار) في الربع الرابع بارتفاع 28 في المئة مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق وبما يتماشي إلى حد كبير مع توقعات المحللين.

وأوصى مجلس إدارة بنك أبوظبي الوطني بتوزيع أرباح نقدية لعام 2016 مماثلة لتوزيعات 2015.

واستقر سهم بنك الخليج الأول بعد أن حقق البنك صافي ربح قدره 1.53 مليار درهم في الربع الأخير من 2016 بانخفاض 11 في المئة على أساس سنوي لكنه يفوق متوسط توقعات المحللين البالغ 1.37 مليار درهم.

وأوصى مجلس إدارة بنك الخليج الأول بتوزيع أرباح نقدية لعام 2016 مماثلة لتوزيعات 2015. ومن المقرر أن يندمج البنك مع بنك أبوظبي الوطني في الأول من أبريل نيسان.

وانخفض سهم بنك أبوظبي التجاري 2.1 في المئة بعدما أعلن البنك هبوط صافي ربحه 16 في المئة في الربع الأخير من العام الماضي إلى مليار دهم. وكان ثلاثة محللين توقعوا في المتوسط أن تبلغ أرباح البنك 979 مليون درهم.

وتراجع المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.2 في المئة.

وفي دبي سجل سهم مجموعة إعمار مولز أداء أفضل من السوق بوجه عام مرتفعا 1.2 في المئة بعدما حققت المجموعة ارتفاعا 3.9 بالمئة في صافي ربح الربع الأخير من العام الماضي إلى 452 مليون درهم. كانت المجموعة المالية هيرميس توقعات أن تحقق الشركة أرباحا بقيمة 466.95 مليون درهم فيما توقع بنك سيكو البحرين أرباحا بقيمة 468.95 مليون درهم.

وتراجع مؤشر سوق دبي 0.2 في المئة في الوقت الذي انخفض فيه سهم شركة إعمار العقارية وهي الشركة الأم لإعمار مولز 0.7 في المئة. ولم تعلن إعمار العقارية عن نتائج أعمالها للربع الأخير من 2016 حتى الآن.