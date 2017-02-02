تراجع معظم أسواق الخليج ومصر تنتعش من هبوط بفعل القلق من ترامب

من سيلين أسود

دبي 2 فبراير شباط (رويترز) - سجلت معظم أسواق الأسهم الخليجية أداء ضعيفا اليوم الخميس بينما تعافت البورصة المصرية بعدما هبطت في ثلاث جلسات لأسباب من بينها القلق من تضرر اقتصاد البلاد من سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وانخفض المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.03 بالمئة مع تراجع سهم نماء للكيماويات 6.3 بالمئة. وقفز سهم الشركة التي تتكبد خسائر 37 بالمئة في أربع جلسات حتى يوم الثلاثاء بعدما أعلنت عن الخطوط العريضة لخطة تعاف.

لكن سهم اتحاد عذيب للاتصالات قفز بالحد الأقصى اليومي عشرة بالمئة بعدما صعد 9.4 بالمئة أمس الأربعاء بعد قيام الشركة ببيع جزء من شبكة أبراجها إلى الاتصالات السعودية مقابل 230 مليون ريال (61.3 مليون دولار).

وانخفض مؤشر سوق دبي 0.8 بالمئة مع تراجع سهم إعمار العقارية القيادي 2.4 بالمئة. ورغم ذلك تجاوزت الأسهم الرابحة نظيرتها الخاسرة بواقع 18 إلى 16 مع صعود سهم دريك آند سكل انترناشونال للمقاولات 4.2 بالمئة وكان الأكثر نشاطا في السوق.

وتراجع المؤشر العام لسوق أبوظبي 1.8 بالمئة مع هبوط سهم اتصالات القيادي 2.2 بالمئة. وفي وقت سابق هذا الأسبوع قالت الشركة القابضة لشركة الاتصالات المنافسة دو إنها أطلقت خدمات تحمل العلامة التجارية فيرجن موبايل في الإمارات العربية المتحدة.

وانخفض سهم مصرف الشارقة الإسلامي 4.4 بالمئة بعدما أعلن البنك نتائج مالية مبدئية للعام الماضي أظهرت زيادة بلغت 12.9 بالمئة في صافي الربح.

وأغلق سهم بنك رأس الخيمة الوطني مستقرا رغم انخفاض صافي الربح 53 بالمئة في 2016 نظرا لزيادة كبيرة في مخصصات تغطية خسائر القروض المتعثرة والتي أضعفت تأثير ارتفاع طفيف في أرباح التشغيل.