تراجع الأسهم في دبي مع انقضاء الحق في توزيعات أرباح

دبي 2 مارس آذار (رويترز) - تراجع مؤشر دبي في المعاملات المبكرة اليوم الخميس بفعل بدء تداول سهمين رئيسيين دون الحق في توزيعات الأرباح النقدية.

وهوى المؤشر 1.1 بالمئة. وانحدر سهم بنك دبي الإسلامي 8.6 بالمئة وسهم جي.اف.اتش المالية 11 بالمئة مع انقضاء الحق في توزيعاتهما اليوم. لكن حجم التراجع فاق المعتاد في مثل تلك الحالات مما يشير إلى عزوف المؤسسات عن الشراء.

غير أن عدد الأسهم المتراجعة في دبي فاق الرابحة بهامش ضئيل فحسب إذ بلغ 13 إلى عشرة.

ونزل سهم أرابتك للبناء التي أعلنت منتصف فبراير شباط تكبدها خسارة صافية بنحو 2.95 مليار درهم (803 ملايين دولار) 0.8 بالمئة رغم الكشف عن عرض توضيحي لخطة تعاف من ثلاث مراحل. وتوقعت الخطة استقرار النشاط في 2017 والاستعداد للتوسع في 2018 وتحقيق النمو 2019.

وارتفع مؤشر أبوظبي 0.8 بالمئة بدعم سهم بنك أبوظبي التجاري الذي صعد 2.1 بالمئة.

وصعد مؤشر قطر 0.2 بالمئة. لكن سهم أعمال تراجع 2.3 بالمئة بعد أن أعلنت اف.تي.اس.إي راسل لمؤشرات الأسواق تفاصيل الجزء الثاني من عملية رفع تصنيف قطر إلى وضع السوق الناشئة الثانوية المقرر حدوثه في 19 مارس آذار.