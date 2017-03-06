تراجع معظم أسواق الأسهم الخليجية في التعاملات المبكرة

دبي 6 مارس آذار (رويترز) - تراجعت معظم أسواق الأسهم الخليجية في التعاملات المبكرة اليوم الاثنين حيث قاد سهم بروة العقارية بورصة قطر إلى الانخفاض بعد تداوله بدون الحق في توزيع الأرباح.

ونزل المؤشر القطري 0.7 بالمئة مع هبوط سهم بروة 7.8 بالمئة إلى 36.60 ريال مقتربا من مستوى الدعم الفني البالغ 35.85 ريال والذي سجله في فبراير شباط. وأوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية 2.5 ريال للسهم ارتفاعا من 2.2 ريال في العام السابق.

وانخفض مؤشر دبي 0.2 بالمئة مع تراجع تسعة من أسهمه العشرة الأكثر تداولا على الرغم من أن سهم أرابتك الأكثر نشاطا ارتفع 2.5 بالمئة بعد خسائر كبيرة في الأسبوع الأخير.