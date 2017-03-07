تراجع معظم بورصات الخليج مع هبوط دبي بفعل إعمار

من أندرو تورشيا

دبي 7 مارس آذار (رويترز) - هبطت معظم أسواق الأسهم الخليجية اليوم الثلاثاء مع تراجع بورصة دبي تحت ضغط سهم إعمار العقارية القيادي بينما تضررت بورصة قطر بفعل الأسهم التي بدأ تداولها بدون الحق في توزيعات الأرباح لكن البورصة السعودية أغلقت على ارتفاع طفيف.

وتراجع مؤشر سوق دبي 1.5 بالمئة مع انخفاض سهم إعمار 3.8 بالمئة بعدما اقترحت شركة التطوير العقاري توزيعات أرباح نقدية بواقع 15 بالمئة لعام 2016 دون تغيير عن العام السابق رغم زيادة صافي الربح السنوي 28 بالمئة.

وهبط سهم أرابتك للإنشاءات التي تتكبد خسائر 2.1 بالمئة مبددا بعض مكاسب أمس الاثنين التي بلغت 6.4 بالمئة. لكن سهم أرامكس للخدمات اللوجستية ارتفع 2.7 بالمئة.

وانخفض مؤشر بورصة قطر 1.9 بالمئة إلى 10417 نقطة مخترقا مستوى الدعم الفني الرئيسي عند 10500 نقطة.

وهوى سهم بنك الدوحة بالحد الأقصى اليومي عشرة بلمئة مع استئناف تداوله بعد تعليقه يومإثنين وبعدما وافق المساهمون على زيادة قدرها 20 بلمئة في رأس المال من خلال إصدار أسهم جديدة. وانخفض سهم الكهرباء والماء القطرية ستة بلمئة. وبدأ تداول السهمين الأخيرين اليوم بدون الحق في توزيعات الأرباح.

وزاد المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.2 بالمئة. وتركز جزء كبير من النشاط على أسهم الفئتين الثانية والثالثة التي يفضلها المستثمرون الأفراد المحليون مع صعود سهم سوليدرتي تكافل للتأمين الإسلامي 6.5 بالمئة في تداول كثيف غير معتاد.

وارتفع سهم اتحاد عذيب للاتصالات 4.2 بالمئة بعدما وافقت هيئة السوق المالية السعودية على مقترح الشركة لخفض رأسمالها بينما صعد سهم المستشفى السعودي الألماني 3.5 بالمئة.