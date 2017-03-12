Wed 9 Aug 2017 | 13:29 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

مصرف الشارقة الإسلامي يخطط لإصدار صكوك قابلة للتحويل

Sun Mar 12, 2017 11:12am GMT
 
[-] نص [+]

دبي 12 مارس آذار (رويترز) - قال مصرف الشارقة الإسلامي اليوم الأحد إنه يخطط لإصدار صكوك قابلة للتحويل إلى أسهم بما يعادل عشرة بالمئة من رأس المال.

وقال البنك في إشعار لبورصة أبوظبي إن حصيلة بيع الصكوك ستخصص لهيئات وقفية وخيرية ستحددها حكومة الشارقة.

وأضاف أنه أقر أيضا زيادة رأس المال إلى 2.67 مليار درهم (726 مليون دولار) من 2.43 مليار درهم.

(الدولار = 3.672 درهم إماراتي) (إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)
 