النفط يهبط بسوق الأسهم السعودية ونبأ صفقة يصعد بشعاع دبي

من سيلين أسود

دبي 12 مارس آذار (رويترز) - هبطت معظم أسواق الأسهم الخليجية اليوم الأحد بعدما تراجعت أسعار النفط في نهاية الأسبوع الماضي لأدنى مستوياتها في ثلاثة أشهر لكن سهمي شعاع كابيتال في دبي وبنك الجزيرة السعودي قفزا بفعل أنباء عن الشركتين.

وانخفض المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 1.2 بالمئة مع هبوط جميع أسهم شركات البتروكيماويات الأربع عشرة المدرجة. وتراجع سهم كيان السعودية للبتروكيماويات 3.1 بالمئة.

وهبط سهم البنك السعودي الفرنسي 2.1 بالمئة بعدما قال بنك كريدي أجريكول الذي يملك 31 بالمئة فيه إنه راض عن النشاط ولن يحاول منع الشائعات عن بيع حصته.

وفي الأسبوع الماضي قالت رويترز إن كريدي أجريكول عين جيه.بي مورجان لتقديم المشورة بخصوص بيع محتمل للحصة التي تقدر قيمتها بنحو 2.4 مليار دولار.

في تلك الأثناء قفز سهم بنك الجزيرة بالحد الأقصى اليومي عشرة بالمئة بعدما اقترح البنك إصدار ثلاثة أسهم منحة لكل عشرة أسهم في حوزة المساهمين.

واتسم أداء معظم أسهم قطاع التأمين بالضعف بعدما قالت سند للتأمين التعاوني إنها تخطط لتصفية اختيارية بعدما بلغت خسائرها المتراكمة 88 بالمئة من رأسمالها. وأظهرت بيانات لتومسون رويترز أن القيمة السوقية للشركة الصغيرة بلغت 302 مليون ريال (80 مليون دولار) في آخر تداول لأسهمها عام 2014.

وانخفض مؤشر سوق دبي 1.1 بالمئة إلى 3481 نقطة مسجلا أدنى مستوياته في ثلاثة أشهر. وتسارعت أوامر البيع في الساعة الأخيرة من جلسة التداول مع هبوط سهم دبي للاستثمار 6.5 بالمئة.