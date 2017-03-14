تباين أسواق الخليج وشعاع يهبط بدبي وإصدار سندات يرفع الكويت

من أندرو تورشيا

دبي 14 مارس آذار (رويترز) - تباينت أسواق الأسهم الخليجية اليوم الثلاثاء مع تراجع سهم شعاع كابيتال وهو ما دفع بورصة دبي للهبوط بينما ارتفعت سوق الكويت مدعومة بإصدار حكومي ناجح لسندات دولية.

وانخفض مؤشر سوق دبي 0.9 بالمئة مع تراجع سهم شعاع كابيتال 4.2 بالمئة. وصعد السهم أكثر من 18 بالمئة على مدى الجلستين السابقتين مسجلا أعلى مستوياته في سبع سنوات بفعل تكهنات باندماج شعاع مع مجموعة جي.اف.اتش المالية البحرينية.

وفي أواخر جلسة التداول اليوم أكدت جي.اف.اتش تلك التكهنات وقالت إنها تناقش استحواذات واندماجات محتملة مع مؤسسات مالية من بينها شعاع لكنها لم تتخذ قرارا نهائيا في هذا الشأن بعد.

يشير تراجع سهم شعاع اليوم إلى أن بعض المستثمرين يتساءلون الآن عما إذا كانت الشروط المالية للاندماج ستفيد مساهمي شعاع أم لا. وأغلق سهم جي.اف.اتش المدرج في دبي منخفضا 0.7 بالمئة بعدما قفز سبعة بالمئة أمس الاثنين.

وهبط سهم العربية للطيران 6.7 بالمئة بعد بدء تداوله دون الحق في توزيعات الأرباح. من جهة أخرى قال المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) إن من المتوقع تراجع ربحية شركات الطيران في الإمارات العربية المتحدة هذا العام نظرا لزيادة الطاقة الاستيعابية عن الطلب.

وأغلق المؤشر الرئيسي للسوق السعودية مستقرا تقريبا. وانخفض سهم شركة المصافي العربية السعودية (ساركو) 3.5 بالمئة بعدما تكبدت الشركة خسارة بلغت أربعة ملايين ريال (1.1 مليون دولار) للعام الماضي بأكمله.

وتراجع مؤشر بورصة قطر 0.5 بالمئة مع هبوط سهم المتحدة للتنمية 7.1 بالمئة بعد بدء تداوله دون الحق في توزيعات الأرباح. لكن سهم البنك التجاري القطري ارتفع 2.5 بالمئة وكان الأكثر تداولا في السوق.