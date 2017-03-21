ارتفاع طفيف لبورصات الخليج في المعاملات المبكرة

دبي 21 مارس آذار (رويترز) - صعدت بورصات الخليج بشكل طفيف في معاملات مبكرة هادئة اليوم الثلاثاء وقفز سهم شركة الدار العقارية في أبوظبي بعدما ناقشت الجمعية العمومية السنوية خطط توسع.

وزاد مؤشر بورصة أبوظبي 0.5 بالمئة بعدما ارتفع سهم الدار العقارية الأكثر تداولا 0.8 بالمئة. وقال أبو بكر الخوري رئيس مجلس إدارة شركة الدار للمساهمين في وقت متأخر أمس الاثنين إن الشركة تخطط لزيادة الربح التشغيلي إلى 2.2 مليار درهم (599 مليون دولار) في عام 2020 من 1.6 مليون درهم حاليا.