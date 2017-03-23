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تركيا تكلف بنوكا بترتيب إصدار صكوك قياسي بالدولار

Thu Mar 23, 2017 10:04am GMT
 
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لندن 23 مارس آذار (رويترز) - كلفت تركيا بنوكا بترتيب اجتماعات مع المستثمرين العالميين بشأن إصدار صكوك مقوم بالدولار الأمريكي وفقا لما ذكره أحد مرتبي الإصدار.

واختارت تركيا بنك إتش.إس.بي.سي لترتيب هيكل الإصدار. وسيشارك بنكا دبي الإسلامي وستاندرد تشارترد كمديري اكتتاب.

وسيتم تنظيم مؤتمر عالمي عبر الهاتف في 27 مارس آذار الجاري بينما تعقد اجتماعات مع المستثمرين في الإمارات العربية المتحدة في اليوم التالي.

(إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
 