إعادة-تباين أداء بورصتي الإمارات وسط تعاملات ضعيفة

(إعادة لأسباب فنية)

دبي 2 أبريل نيسان (رويترز) - تحركت الاسهم في أسواق الخليج في نطاق ضيق وسط تعاملات ضعيفة اليوم الأحد وارتفعت أسهم بنك أبوظبي الأول الذي تشكل حديثا من الاندماج بين بنكي الخليج الأول وأبوظبي الوطني وسجل أداء افضل من السوق بعد استكمال الإجراءات القانونية للاندماج.

ونزل مؤشر دبي 0.2 في المئة وسط تعاملات هزيلة وتركزت غالبية التعاملات على الأسهم من الفئة الثانية والثالثة. ونزل سهم جي.اف.اتش المالية 1.2 في المئة.

ولكن عدد الأسهم الصاعدة فاق المتراجعة ليصعد 14 سهما وينزل 11 سهما. وزاد سهم الشركة الإسلامية العربية للتأمين (سلامة) 3.6 المئة.

وارتفع مؤشر أبوظبي 0.4 في المئة مدعوما بمكاسب سهم شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) الذي قفز 4.4 بالمئة. لكن أسهم الشركة خسرت 7.6 في المئة منذ بداية العام.

ويوم الخميس قالت طاقة إنها منيت بخسائر 18.55 مليار درهم (5.05 مليار دولار) في عام 2016 بالكامل. وترجع الخسائر الصافية إلى حد كبير إلي رسوم انخفاض القيمة بعد الضرائب بلغت 16.9 مليار درهم ونتيجة انخفاض أسعار النفط.