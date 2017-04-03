طاقة الإماراتية تدرس إصدار سندات فورموزا وصكوك

أبوظبي 3 أبريل نيسان (رويترز) - قال متحدث باسم شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) اليوم الاثنين إن الشركة تدرس خيارات لجمع تمويل من بينها إصدار سندات فورموزا وصكوك وقروض مصرفية.

وأضاف أن طاقة ستجمع التمويل لتغطية ديون مستحقة في أكتوبر تشرين الأول 2017 ويناير كانون الثاني 2018.

وفي الأسبوع الماضي أعلنت طاقة تكبدها خسارة قدرها 18.55 مليار درهم (5.05 مليار دولار) في 2016 وهو ما يرجع بشكل كبير إلى مخصصات انخفاض قيمة بلغت 16.9 مليار درهم بعد الضرائب لأصول غاز ونفط في ظل تدني أسعار النفط والغاز العالمية.

وذكر المتحدث أن طاقة تخطط لزيادة نفقاتها الرأسمالية لعام 2017 إلى 1.8 مليار درهم من 1.1 مليار في 2016.