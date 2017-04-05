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سوقا قطر وأبوظبي ترتفعان في التعاملات الصباحية ودبي مستقرة

Wed Apr 5, 2017 9:02am GMT
 
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دبي 5 أبريل نيسان (رويترز) - ارتفعت سوقا الأسهم في كل من قطر وأبوظبي في التعاملات الصباحية بينما ظلت سوق دبي مستقرة قرب مستوى الإغلاق السابق.

وارتفع المؤشر القطري 0.1 بالمئة بدعم من صعود سهم بروة العقارية 1.5 بالمئة وسهم مصرف الريان، الذي قال إنه شكل لجنة لإدارة إندماجه مع بنك بروة وبنك قطر الدولي، بنسبة 0.6 بالمئة.

وفي دبي تفوقت الأسهم القيادية في أدائها على الأسهم الأصغر مما ساهم في الحفاظ على المؤشر مستقرا بالقرب من مستوى إغلاق الجلسة السابقة. وزاد سهم دبي للاستثمار 1.6 بالمئة وإعمار العقارية 0.4 بالمئة.

وفي بورصة أبوظبي ارتفع المؤشر 0.3 بالمئة بدعم من صعود أسهم بنك أبوظبي الأول، الناجم عن عملية اندماج حديثة، 0.9 بالمئة.

(إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)
 